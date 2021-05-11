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Выставка «Рифмы стилей» откроется в столичной галерее
Фото: Пресс-служба «РОСИЗО»

Выставка «Рифмы стилей» откроется в столичной галерее

Ольга Маркова

Культура

В Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» 13 мая состоится открытие выставки «Рифмы стилей». Посетители увидят подлинные предметы быта середины и конца XIX века. Экспозиция представляет уникальные предметы из собрания музея «Останкино», который в настоящее время находится на реконструкции.

Выставка открывается разделом, посвященным использованию текстиля. Представлены различные варианты оформления, образцы декоративных тканей, а также литографии с метками заказчика.

Посетители увидят основные типы помещений: вестибюль, гостиная-салон, столовая, кабинет-библиотека-бильярдная, спальня, будуар, ванная. Здесь же представлены предметы быта, без которых он был немыслим: чернильницы, чепцы, гребни, курительные трубки, саквояжи, перчатки, шарфы, цилиндры, ожерелья, хрусталь и изделия из стекла.

Выставка открыта до 27 июня, сообщает пресс-служба галереи «РОСИЗО».

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РОСИЗОусадьба «Останкино»выставка
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