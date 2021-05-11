Выставка «Странствия Катици по Швеции» открылась в РГДБ

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В Российской государственной детской библиотеке открылась выставка «Странствия Катици по Швеции». Открытие экспозиции приурочено к выходу книги «Катици» на русском языке.

Шведская писательница цыганского происхождения Катарина Тайкон посвятила жизнь борьбе за права своего народа. Тринадцать книг, написанные ею о цыганской девочке Катици, основаны на детских воспоминаниях автора. По книгам создано несколько серий комиксов и телесериал.

Выставка в Российской государственной детской библиотеке организована посольством Швеции в России при участии издательства «Белая ворона».

Выставка открыта до 18 июня, сообщает пресс-служба библиотеки.

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