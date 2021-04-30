В Москино покажут фильмы победителей Каннского фестиваля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В кинотеатре «Факел» сети «Москино» с 14 по 30 мая пройдут показы фильмов победителей Каннского фестиваля.

Всего будет показано девять кинолент. Поклонники разговорных драм смогут посмотреть состоящий из философских диспутов фильм «Зимняя спячка». Зрители перенесутся в отель «Отелло» в Анатолии (одной из страной, снимавшей фильм, была Турция). Небывалый снегопад отрезает отель от цивилизации, и он становится убежищем для трех человек и декорацией, в которой разыгрываются сцены их мучений. Фактически, зрителям предстоит посмотреть вольную экранизацию рассказа Чехова «Жена», получившую Золотую пальмовую ветвь.

Любителей венгерского кино ждут притчи «Сын Саула» и «Белый бог», а Азия представлена визуально насыщенной «Служанкой» Пан Чхан-ука и милой семейной драмой «Магазинные воришки» каннского любимца Хирокадзу Корээда.

В программе также есть социальная драма «Я, Дэниел Блэйк». Кен Лоуч предлагает зрителю историю про простых англичан, снятую и сыгранную искренне и с душой.

Трагикомедия про одержимость реалити-шоу «Реальность» завоевала Гран-при Каннского кинофестиваля. Забавная и горькая трагикомедия про одержимость телевидением – именно такие истории про «маленьких людей» удаются Гарроне лучше всего.

Артхаусный экшн «Тебя здесь никогда не было» отмечен «Золотой пальмовой ветвью» за роль Хоакина Феникса.

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