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Музей военной формы пригласил москвичей в путешествие в будущее
Фото: «Вечерняя Москва»

Музей военной формы пригласил москвичей в путешествие в будущее

Ольга Маркова

Культура

Музей военной формы 15 мая станет участником акции «Ночь музеев» и представит гостям программу «Оглянись в будущее».

В рамках праздничного мероприятия состоятся три концерта. Посетители услышат выступления ансамбля «Юные Гнесинцы» МГДМШ им. Гнесиных и оркестра духовых и ударных инструментов «Славянка» ДШИ им. А. С. Даргомыжского, а также концерт «Tempo Fugis».

Гости музея смогут принять участие в костюмированной программе «Ночь самоуправления: ожившая история». Пять музейных экспонатов из разных эпох российской истории оживут и расскажут интересные истории о себе. Герои расскажут, в какой форме приходилось им воевать, как со временем менялось военное обмундирование, как будет выглядеть солдат будущего, а также предложат выполнить разнообразные задания в залах музея.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

акцияэкскурсия«Ночь музеев»
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