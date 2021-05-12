Фото: Кролик Питер 2, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 13 мая большой экран представит зрителям шедевр итальянского кинематографа прошлого века «Легенда о пианисте», чудесные детские мультфильмы «Кролик Питер — 2» и «Медвежонок Бамси и дочь волшебницы», российские ленты «Скажи ей», «Иваново счастье», «Замыкание» и «Паркет», триллер «Пила: Спираль» и музыкальную драму The Box.

Открывает обзор шедевр итальянского кинематографа «Легенда о пианисте», снятый еще в 1998 году режиссером Джузеппе Торнаторе по мотивам романа Алессандро Барикко «1900. Легенда о пианисте». Хронометраж итальянской версии фильма составляет 170 минут. В международном прокате фильм короче на 50 минут.

Отметим интересный факт: часть съемок проходила в украинской Одессе на судне «Лесозаводск», которое задекорировали под корабль начала ХХ века, а также на Потемкинской лестнице. Для съемок в открытом море судно отвозили с помощью буксиров, и, когда однажды поднялся шторм, вся съемочная группа пережила действительно неподдельные испытания.

По сюжету в первый день XX века на пароходе «Вирджиния» в коробке был найден младенец. Мальчик рос на океанском лайнере и ни разу не сходил на берег. Загадочным образом Дэнни Будманн Т. Д. Лемон научился играть на рояле. И не просто научился — его игра стала гениальной, а жизнь превратилась в легенду.

Джузеппе Торнаторе создал фильм, который заставляет задуматься о смысле жизни. Одним из главных «героев» картины стала музыка Эннио Морриконе. Картина была отмечена пятью премиями «Давида ди Донателло», в том числе за режиссуру.

15 мая в кинотеатре «Космос» сети «Москино» фильм можно увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами.

Юных зрителей российский экран порадует двумя мультипликационными лентами. Первая из них — «Кролик Питер — 2», наконец добравшийся до большого показа. Прокат сиквела откладывался неоднократно в связи с нестабильностью на фоне пандемии коронавируса. В США долгое время было закрыто 65 процентов кинотеатров страны, включая крупнейшие площадки. В итоге мультфильм, который зритель должен был увидеть еще в конце марта прошлого года, «увидит свет» 13 мая.

Во второй части кролик Питер, Беатрис, Томас и крольчата переезжают за город. Однако Питеру это совсем не по нраву: его душа требует приключений. Кролик отправляется в большой город, и члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, вынуждены отправиться вслед за ним, чтобы вернуть домой.

Второй мультфильм, который увидят юные зрители, — «Медвежонок Бамси и дочь волшебницы». Лента была снята еще пять лет назад, а некоторые ее серии россиянам посчастливилось посмотреть ранее. Медвежонок Бамси вполне безобиден, но с помощью волшебного меда он готов пойти на любой подвиг. На этот раз ему предстоит противостоять жадной мыши Крезу, который собирается разрушить плотину, узнав, что на дне реки находится золото. Также герои встретят дочь волшебницы, обладающую колдовскими способностями.

Российские ленты представлены в прокате четырьмя фильмами. Первый — драма «Скажи ей» режиссера Александра Молочникова. В центре повествования картины — семья: мама, папа и десятилетний мальчик. Именно его глазами зритель увидит настоящую трагедию — развод родителей, один из которых, уезжая в Америку, увозит ребенка с собой, а другой не намерен мириться с подобным сюжетом.

В основу фильма режиссер перенес свою личную травму детства. Видимо, это обстоятельство, а также блестящая игра актеров Кая Гетца, Светланы Ходченковой, Артема Быстрова и Алексея Серебрякова сделали камерную историю максимально правдивой, жизненной и очень трогательной. Фильм был представлен на «Кинотавре».

Режиссер Иван Соснин представит российскому зрителю фильм «Иваново счастье». Изначально фильм имел название «Иваны, помнящие родство» и был ограниченно показан еще в 2019 году в нескольких городах нашей страны. Для большого экрана фильм был обновлен.

Зрителю предстоит увидеть путь домой вахтовика Ивана, который, преодолевая расстояния, встречает много интересных людей. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их истории, истории о жизни, о любви, надежде и вере.

Драма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе расскажет зрителю о некогда яркой истории жизни виртуозного трио исполнителей танго: знаменитого танцора, его бывших жены и любовницы. Когда-то в 90-х эта троица «взрывала паркет» своим феерическим танго втроем. Теперь их ждет финальное выступление. Но есть проблема. И имя ей — старость. И дело не только в физической невозможности исполнять сложные танцевальные связки — трио родом из другой эпохи, вызывающей у современных «ценителей» отторжение. А еще герои на обломках былых отношений пытаются возродить пыл любовных страстей, что также терпит еще большее фиаско. Фильм был представлен в конкурсной программе фестиваля «Темные ночи» в Таллине.

Режиссер Татьяна Эверстова представит российскому зрителю триллер «Замыкание», сюжет которого если не типичен, то уж точно не станет «открытием». Однако сюжет основан на реальных событиях, и это обстоятельство делает фильм страшным.

Десятиклассница Таня живет с мамой, сестрами и отчимом. Дома отчим постоянно выпивает и обижает мать. Таня жалеет маму, ненавидит отчима и решает избавиться от него.

Премьера фестивальной версии фильма состоялась на 26-м фестивале «Кино в Европу» в 2018 году. Лента была включена в программу конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры». Однако в широкий прокат картина попала лишь тремя годами спустя весной в полностью перемонтированном виде с добавленными сценами, по-другому звучащей музыкой и с другим цветом.

Первая информация о том, что Крис Рок собрался перезапустить хоррор-франшизу «Пила», появилась в сети еще весной 2019 года. Актер не только придумал идею продолжения триллера, но и сыграл в нем в дальнейшем главную роль. Весьма неожиданно для актера с комедийным амплуа.

С 8 июля до 28 августа 2019 года в Торонто лента с рабочим названием «Донор органов» была снята. Так в итоге на свет появился фильм ужасов «Пила: Спираль», который 13 мая выйдет на большой экран в России.

Главный герой картины — импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс — пытается вырваться из тени своего отца. Однажды Бэнксу и его напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

15 мая в кинотеатре «Космос» сети «Москино» фильм представит киножурналист Дмитрий Барченков.

Прокат канадского боевика «Те, кто желает мне смерти» режиссера Тейлор Шеридан примечателен сам по себе. Дело в том, что фильм из-за эпидемиологической обстановки выйдет одновременно и на большом экране, и в онлайн-сервисе HBO Max. В последнем варианте его можно будет посмотреть в течение месяца, после чего ленту временно уберут из каталога. При этом фильм по-прежнему будет доступен к просмотру в кинотеатрах. Таким образом, компания Warner пытается хоть как-то компенсировать кризисные убытки.

Зрители увидят историю члена парашютного отряда Ханны, которая пытается пережить личную трагедию. Отправившись патрулировать удаленный участок леса, героиня встречает напуганного 12-летнего мальчика, которому не к кому больше обратиться за помощью.

Завершает обзор корейская музыкальная драма The Box — о том, как судьба свела уличного музыканта и музыкального продюсера. Вместе они отправятся в путешествие, которое перевернет их жизни.

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