Фестиваль «Взгляд из будущего» пройдет в Музее современной истории России

Фото: АГН Москва

Музей современной истории России приглашает москвичей и гостей города на фестиваль военной современной пьесы «Взгляд из будущего».

Во вторник, 11 мая, зрители увидят постановку Виктории Доценко «Исповедь уцелевших», основой для которой стали интервью с участниками боевых действий — ветеранами Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн. Живой рассказ участников войн разных эпох отправляет слушателей в ситуации, когда смерть близка ежеминутно.

12 мая посетителям музея предстоит увидеть спектакль Александра Колесника и Антона Маратона интерактивную пьесу-аттракцион «Избранный», которая исследует границы бессмертия подвига.

В четверг, 13 мая, постановку «Дед и дед» представит Сергей Решетнев.По сюжету два солдата под огнем противника вытаскивают из машин разбитой немецкой колонны необходимые грузовикам красной армии коробки скоростей.

На следующий день, 14 мая Александр Чугунов покажет спектакль «Военнопленные», действие которого происходят в ноябре 1941 года, а затем переносятся в наши дни.

В завершающий день фестиваля, 15 мая, зрители увидят два спектакля: «Людоед» Надежды Воробьевой и Кирилла Журенкова и «Мой друг Сурок» Артема Казюханова. Первый спектакль поведает о десятилетнем мальчике, который живет с дедом в блокадном Ленинграде и бежит от жестокой реальности в свои фантазии. Несмотря на свое название, пьеса «Людоед» о любви и о милосердии.

Второй спектакль перенесет зрителя в осень 1941 года, когда музыкант оркестра Ленинградского радио во время бомбежки встречает маленького мальчика. «Мой друг Сурок» — сказка, которую он придумал для ребенка.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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