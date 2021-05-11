Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фестиваль «Взгляд из будущего» пройдет в Музее современной истории России
Фото: АГН Москва

Фестиваль «Взгляд из будущего» пройдет в Музее современной истории России

Ольга Маркова

Культура

Музей современной истории России приглашает москвичей и гостей города на фестиваль военной современной пьесы «Взгляд из будущего».

Во вторник, 11 мая, зрители увидят постановку Виктории Доценко «Исповедь уцелевших», основой для которой стали интервью с участниками боевых действий — ветеранами Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн. Живой рассказ участников войн разных эпох отправляет слушателей в ситуации, когда смерть близка ежеминутно.

12 мая посетителям музея предстоит увидеть спектакль Александра Колесника и Антона Маратона интерактивную пьесу-аттракцион «Избранный», которая исследует границы бессмертия подвига.

В четверг, 13 мая, постановку «Дед и дед» представит Сергей Решетнев.По сюжету два солдата под огнем противника вытаскивают из машин разбитой немецкой колонны необходимые грузовикам красной армии коробки скоростей.

На следующий день, 14 мая Александр Чугунов покажет спектакль «Военнопленные», действие которого происходят в ноябре 1941 года, а затем переносятся в наши дни.

В завершающий день фестиваля, 15 мая, зрители увидят два спектакля: «Людоед» Надежды Воробьевой и Кирилла Журенкова и «Мой друг Сурок» Артема Казюханова. Первый спектакль поведает о десятилетнем мальчике, который живет с дедом в блокадном Ленинграде и бежит от жестокой реальности в свои фантазии. Несмотря на свое название, пьеса «Людоед» о любви и о милосердии.

Второй спектакль перенесет зрителя в осень 1941 года, когда музыкант оркестра Ленинградского радио во время бомбежки встречает маленького мальчика. «Мой друг Сурок» — сказка, которую он придумал для ребенка.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Ночная акция пройдет в панораме «Бородинская битва» и Музее Героев

Музей современной истории Россиифестивальспектакли
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Все мнения
О проекте