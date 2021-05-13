Звездные экскурсоводы и шоу «Победа и наука»: как пройдет ночная акция в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Музей Победы 15 мая станет участником акции «Ночь музеев». Гостей музея ждет настоящий сюрприз — в необычном для себя амплуа экскурсоводов выступят политики, писатели, художники, актеры, спортсмены, звезды эстрады, телевидения, цирка и кино.

В концертной программе зрители увидят выступление оркестра русских народных инструментов «Калейдоскоп», преподавательского состава Детской музыкальной школы им. Э. Грига. А также заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Борисовича Журбина.

Взрослые и дети смогут принять участие в квесте «Посторонним вход разрешен», где узнают, как устроены системы жизнеобеспечения Музея Победы, побывают в куполе и увидят Зал Славы Музея Победы с высоты.

В фойе у Зала Жуков состоится шоу-программа «Победа и наука», где посетители смогут узнать о научных открытиях, сделанных в годы Великой Отечественной войны. А в Северном буфете гости смогут попробовать придуманные учеными витаминные коктейли, которые спасли жизнь многим жителям в блокадном Ленинграде.

Посетителям также представят выставку Московского театра кукол «Куклы на войне», которая посвящена работе театров кукол во время Великой Отечественной войны, спектакль Московского театра-студии «Профили» «Дорогами войны» и фильм «Девять дней одного года».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Вход на экспозицию «Подвиг Народа» — по билетам.

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