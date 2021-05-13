Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Звездные экскурсоводы и шоу «Победа и наука»: как пройдет ночная акция в Музее Победы
Фото: Музей Победы

Звездные экскурсоводы и шоу «Победа и наука»: как пройдет ночная акция в Музее Победы

Ольга Маркова

Культура

Музей Победы 15 мая станет участником акции «Ночь музеев». Гостей музея ждет настоящий сюрприз — в необычном для себя амплуа экскурсоводов выступят политики, писатели, художники, актеры, спортсмены, звезды эстрады, телевидения, цирка и кино.

В концертной программе зрители увидят выступление оркестра русских народных инструментов «Калейдоскоп», преподавательского состава Детской музыкальной школы им. Э. Грига. А также заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Борисовича Журбина.

Взрослые и дети смогут принять участие в квесте «Посторонним вход разрешен», где узнают, как устроены системы жизнеобеспечения Музея Победы, побывают в куполе и увидят Зал Славы Музея Победы с высоты.

В фойе у Зала Жуков состоится шоу-программа «Победа и наука», где посетители смогут узнать о научных открытиях, сделанных в годы Великой Отечественной войны. А в Северном буфете гости смогут попробовать придуманные учеными витаминные коктейли, которые спасли жизнь многим жителям в блокадном Ленинграде.

Посетителям также представят выставку Московского театра кукол «Куклы на войне», которая посвящена работе театров кукол во время Великой Отечественной войны, спектакль Московского театра-студии «Профили» «Дорогами войны» и фильм «Девять дней одного года».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Вход на экспозицию «Подвиг Народа» — по билетам.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

экскурсия«Ночь музеев»Музей Победы на Поклонной горе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Все мнения
О проекте