Музей Москвы позвал жителей и гостей столицы на «Ночь музеев»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Москвы и его филиалы — Центр Гиляровского, Музей истории Лефортово и Музей археологии Москвы — приглашают жителей и гостей города 15 мая на программы, приуроченные к акции «Ночь музеев».

В Музее Москвы гости смогут увидеть действующие выставки: «Типомания», «Уют и разум. Фрагменты художественной жизни Москвы 90-х», «Жизнь замечательных вещей» и «История Москвы для детей и взрослых». По каждой из них пройдут кураторские экскурсии.

Во дворе музея художник-график Андрей Логвин устроит картошка-пати, где будет вырезать из картошки буквы и знаки, а посетители напечатают на футболках собственное произведение искусства.

Главное событие вечера — открытие летнего кинотеатра. Фильм-открытие сезона — «Застава Ильича» Марлена Хуциева.

В программе также музыкально-звуковой перформанс «Возвращение саунд-систем».

Главное событие в Центре Гиляровского — концерт «Фольклорные традиции и современная академическая музыка» от театра «Практика» с участием студентов «Мастерской Брусникина». Гости услышат и увидят старинные русские песни и пьесы современных композиторов Дэвида Лэнга и Кшиштофа Пендерецкого. В Центре также пройдут мастер-классы для взрослых и детей.

Музей истории Лефортово порадует посетителей скрипичным «Космическим концертом» с участием Павла Мацкевича и Софии Ермасовой.

А Музей археологии Москвы проведет квест «Лист открытий», где участникам предстоит расшифровать археологические понятия и познакомиться с экспозицией. В праздничный вечер музей покажет фильмы, в которых зрители увидят археологические находки в Москве.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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