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Музей московских стрельцов позвал горожан в прошлое
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Музей московских стрельцов позвал горожан в прошлое

Ольга Маркова

Культура

В Музее московских стрельцов «Стрелецкие палаты» 15 мая пройдет акция «Ночь музеев». Музей зовет москвичей и гостей столицы в путешествие в прошлое российской столицы, которое хранит в себе множество загадок.

В ночной программе — экскурсии «Московские стрельцы», «Служилые люди государства Московского» и архитектурная «В гостях у думного дьяка»; мастер-классы «Кукла-стрелец», «Любимые игры служилых людей», «Древнерусская вязь»; интерактивные занятия «Дело мастера боится», «Монетный двор» и «Хитрости ратного дела».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

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