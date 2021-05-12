Музей московских стрельцов позвал горожан в прошлое

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Музее московских стрельцов «Стрелецкие палаты» 15 мая пройдет акция «Ночь музеев». Музей зовет москвичей и гостей столицы в путешествие в прошлое российской столицы, которое хранит в себе множество загадок.

В ночной программе — экскурсии «Московские стрельцы», «Служилые люди государства Московского» и архитектурная «В гостях у думного дьяка»; мастер-классы «Кукла-стрелец», «Любимые игры служилых людей», «Древнерусская вязь»; интерактивные занятия «Дело мастера боится», «Монетный двор» и «Хитрости ратного дела».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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