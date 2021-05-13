Акции «День» и «Ночь музеев» пройдут в Музее обороны Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Государственный Музей обороны Москвы приглашает жителей и гостей столицы 15 мая принять участие в акциях «День исторического и культурного наследия» и «Ночь музеев».

В дневной программе гости музея смогут принять участие в экскурсиях по выставкам «Они ушли на рассвете. 33 армия генерала М. Ефремова в работах художника-баталиста И. В. Царевича», «Детство, опаленное войной» и «Судьба ополченца» и постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы».

В программе акции «Ночь музеев» можно принять участие в интерактивных занятиях «Противовоздушная оборона столицы в период Московской битвы» и «Вперед, на фронт!». Родителей с детьми приглашают пройти квест «Гении разведки».

Состоятся экскурсии по выставкам «Они ушли на рассвете. 33 армия генерала М. Ефремова в работах художника-баталиста И. В. Царевича» и «Детство, опаленное войной» и постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы».

В завершение вечера вниманию гостей музея будут представлены концерт и показ советских кинофильмов: «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Беспокойное хозяйство», «Небесный тихоход», «Воздушный извозчик».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

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