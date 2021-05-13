Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акции «День» и «Ночь музеев» пройдут в Музее обороны Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Акции «День» и «Ночь музеев» пройдут в Музее обороны Москвы

Ольга Маркова

Культура

Государственный Музей обороны Москвы приглашает жителей и гостей столицы 15 мая принять участие в акциях «День исторического и культурного наследия» и «Ночь музеев».

В дневной программе гости музея смогут принять участие в экскурсиях по выставкам «Они ушли на рассвете. 33 армия генерала М. Ефремова в работах художника-баталиста И. В. Царевича», «Детство, опаленное войной» и «Судьба ополченца» и постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы».

В программе акции «Ночь музеев» можно принять участие в интерактивных занятиях «Противовоздушная оборона столицы в период Московской битвы» и «Вперед, на фронт!». Родителей с детьми приглашают пройти квест «Гении разведки».

Состоятся экскурсии по выставкам «Они ушли на рассвете. 33 армия генерала М. Ефремова в работах художника-баталиста И. В. Царевича» и «Детство, опаленное войной» и постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы».

В завершение вечера вниманию гостей музея будут представлены концерт и показ советских кинофильмов: «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Беспокойное хозяйство», «Небесный тихоход», «Воздушный извозчик».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

экскурсии в Москве«Ночь музеев»выставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Все мнения
О проекте