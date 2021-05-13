Мосприрода пригласила взрослых и детей отпраздновать День семьи

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Мосприрода приглашает взрослых и детей 15 и 16 мая отпраздновать День семьи. Гости природных территорий смогут принять участие в экскурсиях, квестах, викторинах, экомарафонах, мастер-классах, играх.

В субботу, 15 мая, в Битцевском лесу пройдет квест «Летопись Битцевского леса», участники которого «восстановят» пропущенные страницы истории парка, прикоснутся к прошлому и отправятся на поиски природных сокровищ.

В экоцентре «Пчеловодство» состоится акция «Я — эковолонтер!», где можно узнать, какую пользу можно принести природе через волонтерскую деятельность.

Природно-исторический парк «Москворецкий» приглашает принять участие в викторине «Мамы и малыши» и в мастер-классе «Бабочка».

В Природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» пройдет экомарафон «Путешествие по рекам Москвы», участники которого узнают много интересного о реках Москвы и их обитателях.

Тематическое занятие «Птицы нашего парка» состоится в экоцентре «Конный двор». Посетители узнают, какие из видов птиц уже обзавелись потомством, а кто еще только строит свои гнезда.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 мая, состоятся обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная Сказка», творческая мастерская «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем» в экоцентре «Скворечник».

В воскресенье, 16 мая, в экоцентре «Битцевский лес» можно принять участие в экскурсии «Деревья глазами предков», где расскажут, какую роль играли деревья в жизни древних славян.

Квест «Тайные жители парка» пройдет в экоцентре «Конный двор», а в экоцентре «Царская пасека» состоится экскурсия, на которой горожане узнают о жизни пчел и устройстве ульев.

Посетители экоцентра «Воробьевы горы» смогут познакомиться с интерактивной экспозицией, поучаствовать в квест-викторине «Мне рассказали экспонаты», поиграть в экоигры «Зеленая Москва», «Дорога в будущее», «Беспризорная вода», «Доза для белья. Давайте постираем», «Узда для чайника».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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