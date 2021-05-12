Международный день семьи: история и традиции праздника

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Во все времена в обществе ценилась большая, дружная и счастливая семья. Эта ячейка общества воспринимается как старт новой жизни, становление личности, вместилище давних традиций, поддержка и понимание.

Каждый год по всему миру 15 мая отмечается Международный день семьи. В этот праздник принято вспоминать особую значимость родных и близких.

Семья в современном обществе

Вклад человека в общественную жизнь зависит от его характера и особенностей личности. Причем основа его личности формируется именно в семье, где подрастающий ребенок обнаруживает и раскрывает собственный потенциал. Семья помогает ему определиться с местом в жизни, научиться гармонии и созиданию, доброму отношению к окружающим.

В любой стране все государственные органы способствуют становлению семейных отношений. Установлено, что мужчины и женщины, находящиеся в браке, живут дольше, чем одинокие люди.

История праздника

Впервые об учреждении Дня семьи заговорили в 1989 году. Эту идею выдвинул Комитет Организации Объединенных Наций (ООН). Планировалось, что в этот день будут проводиться обсуждения горячих проблем семейных отношений. Однако тогда идея была поддержана не всеми государствами. И все же в начале 1990-х годов ситуация с семейными отношениями по всему миру значительно обострилась. Дело в том, что сильно увеличилось число разводов, а в некоторых государствах смертность стала превышать рождаемость.

В результате в 1993 году был официально провозглашен Международный день семьи. Его целью является заострение внимания людей на актуальных вопросах, которые связаны с институтом семьи.

В Россию этот праздник пришел в 1995 году. Отечественное правительство также ведет поддержку малых ячеек общества, в первую очередь с экономической точки зрения. Например, разработан комплекс льгот, которые могут получить многодетные семьи. Помимо этого, проводится обширная деятельность, направленная на укрепление внутрисемейных связей, отмечает ФАН.

Традиции

Во всем мире к этой дате готовят различные конференции, семинары, круглые столы и другие общественные мероприятия. При этом ежегодно генеральный секретарь ООН объявляет тему празднования. Помимо этого, во многих городах в честь Дня семьи организуют фестивали и концерты.

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