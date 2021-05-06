«Не будет понятия измены»: Хакамада рассказала, как изменится институт семьи через 30 лет

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Российский экономист, политический деятель и бизнес-коуч Ирина Хакамада заявила, что через 30 лет институт семьи изменится в привычном понимании.

— Я думаю, будущая семья, если под будущим подразумевается лет 30, потому что это поколенческие вещи, она не будет существовать в традиционной форме. Она может быть формально в ней, но реально она станет полигамной. Не будет понятия измены, предательства. Что-то такое придумают, чтобы не было искусственных ограничений, — считает Хакамада.

По ее словам, любовь и институт семьи сохранится, потому что семья это «родные люди, которые совпадают по ценностям». Об этом коуч сообщила в интервью «Vogue Россия».

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