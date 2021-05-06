Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Не будет понятия измены»: Хакамада рассказала, как изменится институт семьи через 30 лет
Фото: instagram.com/irina_hakamada

«Не будет понятия измены»: Хакамада рассказала, как изменится институт семьи через 30 лет

Виктория Федотова

Общество

Российский экономист, политический деятель и бизнес-коуч Ирина Хакамада заявила, что через 30 лет институт семьи изменится в привычном понимании.

— Я думаю, будущая семья, если под будущим подразумевается лет 30, потому что это поколенческие вещи, она не будет существовать в традиционной форме. Она может быть формально в ней, но реально она станет полигамной. Не будет понятия измены, предательства. Что-то такое придумают, чтобы не было искусственных ограничений, — считает Хакамада.

По ее словам, любовь и институт семьи сохранится, потому что семья это «родные люди, которые совпадают по ценностям». Об этом коуч сообщила в интервью «Vogue Россия».

Читайте также: «Кризис помолодел»: Хакамада объяснила, почему нужно довести себя до отчаяния

семьямнение экспертовизменения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте