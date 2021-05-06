«Кризис помолодел»: Хакамада объяснила, почему нужно довести себя до отчаяния

Фото: instagram.com/irina_hakamada

Российский экономист, политический деятель и бизнес-коуч Ирина Хакамада объяснила, почему люди иногда должны доводить себя до отчаяния. По ее словам, так можно победить страх.

— Сейчас кризис среднего возраста помолодел, в среднем он начинается в 30–35 лет. У успешных молодых людей появился страх: надоело жить успешно, но без энергии и не быть счастливым, а поменять вид деятельности страшно. Победить страх можно одним только способом. Нужно довести себя до отчаяния, в этом состоянии вы что угодно победите, — заявила Хакамада в интервью «Vogue Россия».

По ее словам, нужно спросить себя, готов ли ты быть терпилой, и посчитать, сколько осталось жить.

— Нужно пережить страх и обустроить его декорациями. Страх — это подсознательная темная сила, она имеет чувства, но не имеет образов. Как только вы этот страх вытаскиваете, понимаете в чем он, проживаете страх. Если вы начнете это переживать, вы утром проснетесь и поймете, что счастливы, — считает коуч.

После этого постепенно страх уходит.

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