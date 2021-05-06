Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Кризис помолодел»: Хакамада объяснила, почему нужно довести себя до отчаяния
Фото: instagram.com/irina_hakamada

«Кризис помолодел»: Хакамада объяснила, почему нужно довести себя до отчаяния

Виктория Федотова

Общество

Российский экономист, политический деятель и бизнес-коуч Ирина Хакамада объяснила, почему люди иногда должны доводить себя до отчаяния. По ее словам, так можно победить страх.

— Сейчас кризис среднего возраста помолодел, в среднем он начинается в 30–35 лет. У успешных молодых людей появился страх: надоело жить успешно, но без энергии и не быть счастливым, а поменять вид деятельности страшно. Победить страх можно одним только способом. Нужно довести себя до отчаяния, в этом состоянии вы что угодно победите, — заявила Хакамада в интервью «Vogue Россия».

По ее словам, нужно спросить себя, готов ли ты быть терпилой, и посчитать, сколько осталось жить.

— Нужно пережить страх и обустроить его декорациями. Страх — это подсознательная темная сила, она имеет чувства, но не имеет образов. Как только вы этот страх вытаскиваете, понимаете в чем он, проживаете страх. Если вы начнете это переживать, вы утром проснетесь и поймете, что счастливы, — считает коуч.

После этого постепенно страх уходит.

Читайте также: Хакамада назвала главный признак того, что надо уходить от мужа

мнениесоветы экспертовстрахи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Все мнения
О проекте