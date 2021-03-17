Хакамада назвала главный признак того, что надо уходить от мужа

Фото: instagram.com/irina_hakamada

Российский коуч и бывший политический деятель Ирина Хакамада назвала главный признак того, что женщине нужно уходить от мужа. По ее словам, уходить нужно тогда, когда человек начинает раздражать по мелочам.

— Когда начинают раздражать мелочи: как он ест, как он ходит по квартире, во что он одет, случайные взмахи рукой или привычка наклонять голову, чесать нос. То, что раньше воспринималось никак или позитивно, теперь начинает бесить. Когда начинают бесить детали, то это первый признак того, что помириться уже сложно, — считает Хакамада.

Она была замужем четыре раза, в интервью Хакамада часто признавалась, что практикует свободные отношения в браке.

Видео опубликовано в Instagram.

Читайте также: Хакамада объяснила, кому подходит формат свободных отношений в браке