Хакамада объяснила, кому подходит формат свободных отношений в браке

Фото: instagram.com/irina_hakamada

Коуч и бывший кандидат в президенты России Ирина Хакамада ответила на вопросы о личной жизни. У нее было четыре брака, она практикует свободные отношения. Она ответила на вопрос журналистки Надежды Стрелец, какой уровень осознанности нужен для таких отношений и кому подходит этот формат.

— Это должен быть высочайший уровень осознанности. Формат не подходит тем, кто на самом деле подразумевает под свободными отношениями «делаю что хочу, а живем мы вместе, потому что есть ребенок или мы не можем поделить площадь». Это подходит взрослым людям, которые ценят друг друга как личности, они не могут друг без друга и говорить могут сутками, — пояснила Хакамада.

Стрелец считает, что все, что касается личной жизни Хакамады, «обросло легендами».

Коуч отметила, что ей нравятся интересные мужчины, а они все бабники. Мужчин в России меньше женщин, и первых легче соблазнить.

— У меня появился молодой человек моложе меня на 30 лет. Мне как раз исполнилось 55. Мы прекрасно провели пять лет, — объяснила Хакамада.

Видео опубликовано на YouTube.

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