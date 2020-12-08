Хакамада объяснила, кому подходит формат свободных отношений в браке
Коуч и бывший кандидат в президенты России Ирина Хакамада ответила на вопросы о личной жизни. У нее было четыре брака, она практикует свободные отношения. Она ответила на вопрос журналистки Надежды Стрелец, какой уровень осознанности нужен для таких отношений и кому подходит этот формат.
— Это должен быть высочайший уровень осознанности. Формат не подходит тем, кто на самом деле подразумевает под свободными отношениями «делаю что хочу, а живем мы вместе, потому что есть ребенок или мы не можем поделить площадь». Это подходит взрослым людям, которые ценят друг друга как личности, они не могут друг без друга и говорить могут сутками, — пояснила Хакамада.
Стрелец считает, что все, что касается личной жизни Хакамады, «обросло легендами».
Коуч отметила, что ей нравятся интересные мужчины, а они все бабники. Мужчин в России меньше женщин, и первых легче соблазнить.
— У меня появился молодой человек моложе меня на 30 лет. Мне как раз исполнилось 55. Мы прекрасно провели пять лет, — объяснила Хакамада.
Видео опубликовано на YouTube.
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