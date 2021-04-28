Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
День наследия пройдет в Коломенском и Измайлове
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

День наследия пройдет в Коломенском и Измайлове

Ольга Маркова

Культура

Музей-заповедник «Коломенское» и музей-усадьба «Измайлово» 15 мая станут участниками акции «День исторического и культурного наследия Москвы».

В Коломенском гостей музея ждут на постоянных экспозициях: «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция», «Сокровища русского искусства. XVII век», «Вехи истории Коломенского», «Москва и москвичи. Тайны забытых вещей», «Строитель, плаватель, Герой…», «Тайны церкви Вознесения», «Государево водовзводное дело. К истории водоснабжения в XVII–XX веках», «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV–XIXвеков».

На Соколином дворе можно увидеть выставку «Соколиная охота царя Алексея Михайловича», а также поприсутствовать на демонстрации полета ловчих птиц на Вознесенской площади.

Вниманию посетителей представлены временные выставки: «Искусство сохранять», «Путешествие в XVII век. Московия глазами Адама Олеария», «Крестьянская смекалка», «Деревни и села вокруг Коломенского. По материалам археологических раскопок».

В музее «Измайлово» гости смогут увидеть экспозицию «Измайлово — царская вотчина XVII века».

Посещение музейных экспозиций, а также некоторых временных выставок, экскурсий и музейных занятий будет бесплатным, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Биологический музей пригласил москвичей на экскурсию в усадьбу «В Грузинах»

акциямузей-заповедник «Коломенское»объект архитектурного наследия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в