День наследия пройдет в Коломенском и Измайлове

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей-заповедник «Коломенское» и музей-усадьба «Измайлово» 15 мая станут участниками акции «День исторического и культурного наследия Москвы».

В Коломенском гостей музея ждут на постоянных экспозициях: «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция», «Сокровища русского искусства. XVII век», «Вехи истории Коломенского», «Москва и москвичи. Тайны забытых вещей», «Строитель, плаватель, Герой…», «Тайны церкви Вознесения», «Государево водовзводное дело. К истории водоснабжения в XVII–XX веках», «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV–XIXвеков».

На Соколином дворе можно увидеть выставку «Соколиная охота царя Алексея Михайловича», а также поприсутствовать на демонстрации полета ловчих птиц на Вознесенской площади.

Вниманию посетителей представлены временные выставки: «Искусство сохранять», «Путешествие в XVII век. Московия глазами Адама Олеария», «Крестьянская смекалка», «Деревни и села вокруг Коломенского. По материалам археологических раскопок».

В музее «Измайлово» гости смогут увидеть экспозицию «Измайлово — царская вотчина XVII века».

Посещение музейных экспозиций, а также некоторых временных выставок, экскурсий и музейных занятий будет бесплатным, сообщается на сайте музея.

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