Международный фестиваль «Театр кукол — без границ» пройдет в Москве

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В Москве с 12 по 16 мая пройдет Х Международный фестиваль «Театр кукол — без границ». На сценах Московского областного государственного театра кукол, Московского театра кукол, Московского детского камерного театра кукол и Московского детского театра теней зрителям представят спектакли театров из разных городов нашей страны.

Откроется фестиваль 12 мая премьерой Областного государственного театра кукол «Русалочка». Историю любви и самопожертвования поставил Борис Константинов.

В афише следующего дня, 13 мая — сказка «Козявочка» театральной корпорации «Кот Вильям», постановка «Тео возвращается домой» Ивановского театра кукол и «Так и не написанная история» Театра теней.

В пятницу, 14 мая, зрители увидят постановку МТК «Удивительный волшебник из страны Оз» и сказку «Аленький цветочек» Нижнетагильского театра кукол.

Два спектакля — «Серебряное копытце» Рязанского театра кукол и «Машенька и три медведя» Детского камерного театра кукол — порадуют гостей фестиваля в субботу, 15 мая.

А завершится фестиваль 16 мая премьерой Областного государственного театра кукол «Тристан & Изольда». Зрители увидят трагикомический парафраз в двух частях по мотивам средневекового романа в постановке Олега Жюгжда.

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