Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Международный фестиваль «Театр кукол — без границ» пройдет в Москве
Фото: www.moscowprofoto.ru

Международный фестиваль «Театр кукол — без границ» пройдет в Москве

Ольга Маркова

Культура

В Москве с 12 по 16 мая пройдет Х Международный фестиваль «Театр кукол — без границ». На сценах Московского областного государственного театра кукол, Московского театра кукол, Московского детского камерного театра кукол и Московского детского театра теней зрителям представят спектакли театров из разных городов нашей страны.

Откроется фестиваль 12 мая премьерой Областного государственного театра кукол «Русалочка». Историю любви и самопожертвования поставил Борис Константинов.

В афише следующего дня, 13 мая — сказка «Козявочка» театральной корпорации «Кот Вильям», постановка «Тео возвращается домой» Ивановского театра кукол и «Так и не написанная история» Театра теней.

В пятницу, 14 мая, зрители увидят постановку МТК «Удивительный волшебник из страны Оз» и сказку «Аленький цветочек» Нижнетагильского театра кукол.

Два спектакля — «Серебряное копытце» Рязанского театра кукол и «Машенька и три медведя» Детского камерного театра кукол — порадуют гостей фестиваля в субботу, 15 мая.

А завершится фестиваль 16 мая премьерой Областного государственного театра кукол «Тристан & Изольда». Зрители увидят трагикомический парафраз в двух частях по мотивам средневекового романа в постановке Олега Жюгжда.

Читайте также: «Властелин колец» и «Москвы не бывает»: какие фильмы выйдут в прокат 22 апреля

фестиваль детских кукольных театровдетиспектакли
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в