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Искусство икебаны и «Роскошь заката»: как пройдет ночная акция в Музее Востока
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Искусство икебаны и «Роскошь заката»: как пройдет ночная акция в Музее Востока

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей Востока 15 мая станет участником акции «Ночь музеев». Гости музея смогут увидеть несколько выставок: «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров», «Буква Странника» и «Идущий к звездам».

В лектории музея посетителям наглядно представят искусство создания икебаны Согэцу.

Главное событие «Ночи музеев» в Музее Востока — открытие выставки «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров». Проект познакомит зрителей с малоизвестной широкой публике страницей иранской истории и искусства — периодом конца XVIII — начала XX вв.

В афише также выступление Марии Комыса, концерт Dara Yara Project, концерт ансамбля CONCENTUS NOSTER, а также авторская экскурсия по выставке «Буква Странника».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»

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