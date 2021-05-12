Искусство икебаны и «Роскошь заката»: как пройдет ночная акция в Музее Востока

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей Востока 15 мая станет участником акции «Ночь музеев». Гости музея смогут увидеть несколько выставок: «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров», «Буква Странника» и «Идущий к звездам».

В лектории музея посетителям наглядно представят искусство создания икебаны Согэцу.

Главное событие «Ночи музеев» в Музее Востока — открытие выставки «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров». Проект познакомит зрителей с малоизвестной широкой публике страницей иранской истории и искусства — периодом конца XVIII — начала XX вв.

В афише также выступление Марии Комыса, концерт Dara Yara Project, концерт ансамбля CONCENTUS NOSTER, а также авторская экскурсия по выставке «Буква Странника».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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