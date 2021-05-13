Третьяковская галерея пригласила москвичей на акцию «Ночь музеев»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

15 мая Историческое здание и Инженерный корпус Третьяковской галереи, Новая Третьяковка и Малые музеи Третьяковки приглашают гостей принять участие в праздничных программах, приуроченных к всероссийской акции «Ночь музеев».

В Инженерном корпусе галереи для бесплатного осмотра открыта выставка «Татьяна Маврина. Ода к радости», а в Новой Третьяковке работают постоянная экспозиция «Искусство XX века» и выставки «Фантастик пластик», «Таисия Короткова. Темный лес» и «Соцреализм. Метаморфозы».

В рамках специального проекта «Ночь романтизма» Третьяковская галерея представит предпремьерный показ работы израильского хореографа Лотема Регева «Окружение». Постановка покажет зрителям театр «Балет Москва». Посетителей галереи ждет встреча с секретным гостем. На данный момент можно только отметить, что в качестве него выступит поэт.

По выставке «Фантастик Пластик» куратор мультимедийных проектов Светлана Чиркова проведет экскурсию, на которой расскажет, чем были в прошлой жизни экспонаты выставки.

В Большом зале Новой Третьяковки можно будет увидеть специальную кинопрограмму к выставке «Соцреализм. Метаморфозы».

Малые музеи Третьяковской галереи в эту ночь расскажут о себе. Так, в Доме-музее Виктора Васнецова состоится программа «Наедине с музеем», где можно увидеть выставку «Спящая царевна» В. М. Васнецова и перформанс «Спящие». Мастерская наполнится звуками музыкальных инструментов и игрой причудливых теней.

Ночью в Музее-квартире Аполлинария Васнецова пройдет интерактивная беседа «Наедине с художником», которую проведут в залах музея участники проекта «Музейный СтарТрек». Гости смогут не только ближе познакомиться с работами А. Васнецова, но и прочувствовать его произведения, заметить значимые, часто скрытые детали и нюансы.

Дом-музей Павла Корина проведет свою программу в Культурном центре в Толмачах. Посетители увидят первую публичную презентацию проекта реставрации и реконструкции музея, которая позволит узнать о сложной судьбе музея, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться реставраторам, и о неожиданных решениях.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте галереи.

Вход на выставки «Роберт Фальк» и «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» платный.

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