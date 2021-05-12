Музей кино примет участие в акции «Ночь музеев»

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Музей кино 15 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев».

Программа начнется с экскурсии «История кино: открытия и судьбы», которая пройдет в кинозале им. Андрея Тарковского.

Юным посетителям придутся по душе программы мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» и анимации Московского международного детского кинофестиваля, а также презентация книги «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию» и просмотр фильмов мастера.

Взрослые посетители приглашаются в киноклуб «Свободное кино», где состоятся показ и обсуждение фильма «Эйфория».

В рамках выставки «Лида Борелли — актриса театра и кино» состоится показ фильма «Memoria dell'altro» («Чужие воспоминания», 1913, реж. Альберто Дельи Аббати).

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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