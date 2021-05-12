День наследия отметят в Бородинской панораме и Музее Героев

Фото: Youtube.com

Музей-панорама «Бородинская битва» и Музей Героев Советского Союза и России 15 мая приглашают москвичей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню исторического и культурного наследия.

В панораме «Бородинская битва» программу откроет литературное чтение повести А. Е. Зарина «Тимошкина команда». Историю, в которой главный герой 13-летний крестьянский подросток поджигает деревню, чтобы она не досталась французским мародерам, расскажут студенты-актеры.

Продолжится день обзорной экскурсией по панораме «Бородинская битва» на французском языке. Воссоздать исторические реалии помогут архивные документы эпохи.

На лекции-показе «Оружие эпохи наполеоновских войн» гостям музея представят кавалерийский пистолет, пехотное ружье, гусарскую саблю, кирасирский палаш, офицерскую шпагу и солдатский тесак. Более того, участники мероприятия смогут подержать в руках образцы оружия.

Экскурсия по выставке «NapoleON. NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков» завершит программу. Среди экспонатов выставки — посмертная маска и слепок кисти руки Наполеона, произведения живописи и графики со сценами жизни «узника Святой Елены».

В Музее Героев Советского Союза и России праздничная программа начнется со встречи с художником Н. В. Лопухиной. Основной темой рандеву станет натюрморт в изобразительном искусстве.

Далее состоится обзорная экскурсия «На встречу с героями», где участники вспомнят героев-фронтовиков Великой Отечественной и неизвестных героев объявленных и необъявленных войн XX века.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Экскурсии, квест-игры и сказкотерапия: как пройдет в Москве «Ночь музеев»