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Шоу-спектакль и бал: как пройдет «Ночь музеев» в усадьбе «Кусково»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шоу-спектакль и бал: как пройдет «Ночь музеев» в усадьбе «Кусково»

Ольга Маркова

Культура

Музей-усадьба «Кусково» 15 мая станет участником акции «Ночь музеев». В праздничной программе: выставки, викторины, шоу-спектакль на Воздушном театре, экскурсии по архитектурно-парковому ансамблю, танцевальные мастер-классы и бал.

На экскурсии «Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Кусково» по парку музея посетители узнают о владельцах усадьбы, об истории ее создания, о посещении усадьбы императорскими особами, о том, как Кусково пережило войны и революцию.

Ночью усадьба приглашает посетителей на исторический бал в окружении портретов XVIII века. Участники программы увидят показательное выступление-реконструкцию танца и перевоплотятся в танцоров XIX столетия.

Новинкой акции в этом году станет шоу-спектакль «Царевна-лягушка» на Воздушном театре. Выступление актера дополнят визуальные проекции и живое звучание симфонического оркестра.

Традиционно, в «Ночь музеев» в усадьбе можно увидеть выставку «Стекло и керамика в старинном парке» и принять участие в викторине «История в лицах».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Музеи Московского Кремля примут участие в ночной акции

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