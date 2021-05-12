«Интервью с ампиром» и презентация комикса: как пройдет День наследия в музее Пушкина

Фото: Youtube / Российская государственная детская библиотека

День исторического и культурного наследия Москвы 15 мая отметят Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы.

Музей А. С. Пушкина приглашает москвичей посмотреть постоянную экспозицию и принять участие в экскурсиях «Пушкин Forever, или …будь заодно с гением!», «А. С. Пушкин и его эпоха», «Где живут герои Пушкина?» и «Интервью с ампиром».

Для гостей приоткроют двери в Открытые хранилища музея, где можно увидеть библиотеку русской поэзии И. Н. Розанова, коллекции стекла и фарфора, мебели и редкой книги.

Завершит программу презентация комикса Алексея Олейникова и Натальи Яскиной «А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Графический путеводитель». На встрече можно будет узнать, сколько стоил костюм Онегина, дорого ли было жить в Петербурге и почему письмо Татьяны было невообразимым нарушением этикета.

В Мемориальной квартире А. С. Пушкина состоится обзорная экскурсия «В гости к Пушкину».

Мемориальная квартира Андрея Белого подготовила к праздничному дню три экскурсии: «Дом Андрея Белого: история квартиры, музея, коллекции», «Андрей Белый: эпоха в зеркале судьбы» и «Выходишь в вечность — на Арбат (Арбат Андрея Белого)».

Дом-музей И. С. Тургенева пригласил москвичей на экскурсию «В гостях у Тургеневых», которая проходит в залах новой экспозиции. Посетители узнают историю мемориального дома на Остоженке, познакомятся с жизнью семьи писателя, проникнутся атмосферой дворянского быта середины XIX века, увидят Москву тургеневского времени. Продолжить знакомство с тургеневской Москвой можно на пешеходной экскурсии «Вокруг остоженского дома».

В Доме-музее В. Л. Пушкина посетители смогут принять участие в двух экскурсиях: пешеходной «Дворянские истории. От Басманной до Яузы» и обзорной «Любить и книги, и ученье».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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