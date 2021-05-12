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День музеев пройдет в филиалах Исторического музея
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

День музеев пройдет в филиалах Исторического музея

Ольга Маркова

Культура

Филиалы Исторического музея Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых приглашают 15 мая жителей и гостей города на праздничные программы, приуроченные ко Дню музеев.

Музей Отечественной войны 1812 года на обзорной экскурсии «Памятники и реликвии Отечественной войны 1812 года» расскажет о событиях Отечественной войны 1812 г. Гости музея увидят подлинные вещи императоров Александра I и Наполеона I, военные трофеи, полотна художника-баталиста В. В. Верещагина из цикла «1812 год».

В Палатах бояр Романовых состоится несколько праздничных мероприятий. Откроет день занятие «Слово о музее», где гости узнают об истории Международного дня музеев.

Далее состоится экскурсия «Старый государев двор», участники которой узнают об истории усадьбы бояр Романовых.

На иммерсивной экскурсии «В боярском доме XVII века» гости окажутся в атмосфере допетровской Руси, увидят обитателей боярских палат, познакомятся с традициями и обычаями XVII в.

Участие в мероприятиях по билетам в музеи по регистрации, сообщается на сайте организации.

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