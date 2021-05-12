Еврейский музей и центр толерантности примет участие в акции «Ночь музеев»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 15 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в акции «Ночь музеев». Музей представит гостям аудиотеатральный перформанс по мотивам карточек Льва Рубинштейна, концерт и экскурсии.

Посетители смогут увидеть основную экспозицию, а затем состоится концерт дуэта Владислава Наставшева и Ивана Лубенникова. Музыканты представят свой альбом «Опять нам будет сладко».

Центральное событие ночной акции — аудиотеатральный перформанс по мотивам «Большой картотеки» поэта XX и XXI века Льва Рубинштейна. В Еврейском музее чтение стихов поэта будет коллективным, в сочетании с аудио-, видео- и хореографией.

В ночной программе музея запланировано большое количество экскурсий: «Нам с вами по пути», «Легенды и мифы еврейской кухни: если бы фаршированная рыба могла говорить», «Тайные коды еврейского искусства: образ и символ» и обзорные экскурсии по основной экспозиции.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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