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Московскому метрополитену исполнилось 86 лет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московскому метрополитену исполнилось 86 лет

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Московский метрополитен отмечает 15 мая свое 86-летие. В этот день в 1935 году в столичном метро тронулся первый пассажирский поезд. В связи с этим в столице пройдут метромарафон, парад поездов, а также многочисленные выставки.

Так, москвичи смогут принять участие в метромарафоне. Участникам необходимо будет проехать все 272 станции метро и МЦК за один день. Прошлый рекорд марафона составил 16 часов и 22 минуты. Мероприятие стартовало в 05:30.

Кроме того, традиционный парад поездов пройдет в столичной подземке от станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро.

Московскому метрополитену исполнилось 86 летФото: официальный сайт мэра и правительства Москвы

Также в 12:00 в субботу на станции «Выставочная» состоится мастер-класс от школы акварели Сергея Андрияки. Позже, в 12:40, мероприятие переместится на Северный речной вокзал. Там и на станции «Сухаревская» будут показаны зарисовки Театра Табакова.

В переходе на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет выставка «Пушкинский. Youth». Экспозиция продемонстрирует работы молодых фотохудожников.

В переходах между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Охотный ряд» — «Театральная» пройдет выставка профессий, которые представлены в метро.

Московскому метрополитену исполнилось 86 лет1944–1947 годы. Станция метро «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина» (будущая «Партизанская») / Фото: pastvu.com

Запуск тематического поезда состоится на красной ветке метрополитена совместно с театром «Современник», которому в 2021 году исполняется 65 лет, сообщает РИА Новости.

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