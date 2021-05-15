«Не по «Тройке», а на тройке»: Дептранс пофантазировал, что было бы в Москве без метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичный департамент транспорта пофантазировал на тему, что было бы в Москве и мире без метрополитена. Результат творческого эксперимента ведомство опубликовало в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

— Сегодня уже невозможно представить Москву без метро, для многих жителей столицы оно в буквальном смысле существует всю жизнь. Но что если бы его не было? Мы решили пофантазировать, каким был бы наш мир, если бы в столице не было метро, — говорится в сообщении.

Так, по мнению сотрудников Дептранса, если бы в Москве не было метро...

Фото: Департамент транспорта Москвы

— В навигаторе балльность пробок стала бы трехзначной.

— Москва лишилась бы самого романтичного вида на Воробьевы горы.

— Валерий Сюткин не смог бы проводить ежедневно 42 минуты под землей.

— Мир никогда не увидел бы уникального архитектурного пространства, где каждая деталь — часть истории.

— У вас не было бы 278 мест для встречи с друзьями.

— Студенты не успевали бы подготовиться к экзаменам.

— Миллионы туристов потерялись бы без главного столичного ориентира — красной буквы «М».

— То его стоило бы изобрести хотя бы для того, чтобы навсегда полюбить!

Ранее сообщалось, что карты «Тройка» с «оживающей» картиной Руссо поступили в продажу в московском метро.

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