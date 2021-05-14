Карту «Тройка» могут ввести более чем в 40 регионах России

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Транспортная карта «Тройка» может быть введена более чем в 40 регионах России. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, «Тройка» — удобный инструмент как для пассажиров, так и для городских властей. Властям она позволяет получать данные о загрузке транспорта, с помощью которых можно более эффективно планировать маршрутную сеть.

— Это еще и контроль за оплатой проезда, получение выручки, это удобные тарифы для пассажиров, это возможность сделать комбинированные тарифы с разными видами транспорта, — приводит слова главы столичного ведомства Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что к 2023 году парк вагонов столичного метро на 80 процентов будет оснащен составами нового образца.

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