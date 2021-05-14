Оплату проезда с помощью лица запустят в метро Москвы до конца года

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Власти Москвы ожидают, что способ оплаты проезда с помощью лица (Face Pay) будет реализован в столичном метрополитене до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Как уточнил Ликсутов, до конца текущего года планируется запустить новую систему оплаты на всех, без исключения, станциях метро.

При этом на ряде станций уже в течение нескольких месяцев проводится тестирование Face Pay, в котором принимают участие сотрудники мэрии Москвы и партнеры сервиса, рассказал заместитель мэра.

— Как именно все происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего, — уточнил Ликсутов.

При этом заместитель мэра столицы подчеркнул, что Face Pay является еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным.

— Какой способ оплаты они выберут – это их право. Наша задача – дать возможность выбора, — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Ранее стало известно, что из Кодекса об административных правонарушениях уберут штраф за безбилетный проезд в междугородних автобусах.

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