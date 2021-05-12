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Госдума уберет из КоАП штраф за безбилетный проезд в междугородних автобусах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума уберет из КоАП штраф за безбилетный проезд в междугородних автобусах

Иван Юминов

Закон

Государственная дума (Госдума) в первом чтении приняла законопроект об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафа за проезд без билета в междугородних автобусах. Это следует из документа, размещенного в системе Госдумы.

Отмечается, что законопроект устранит правовые коллизии по существовавшим прежде нормам. Так, в КоАП ранее была ответственность за безбилетный проезд и провоз багажа без оплаты в междугороднем автобусе. Это положение Госдума планирует признать утратившим силу.

Кроме того, законопроект уточнит нормы о проезде детей без билета, уточняется в документе на сайте.

Ранее сообщалось о том, что закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников вступил в силу.

Читайте также: Штраф за безбилетный проезд могут повысить в России

штрафГосдумаБезбилетный проезд
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