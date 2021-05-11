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Штраф за безбилетный проезд могут повысить в России
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Штраф за безбилетный проезд могут повысить в России

Виктория Родимкина

Транспорт

В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте. Об этом сообщили «Известиям» в Госдуме.

По данным издания, на сегодняшний день по нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) сумма штрафа составляет сто рублей, закон не предусматривает вероятность изменений в этом вопросе со стороны регионов. Но ранее в закон о транспорте были внесены изменения, которые подразумевают, что с 7 марта регионы могут устанавливать сумму штрафа. При этом поправкам мешают действовать нормы о сумме штрафа в сто рублей.

Поэтому, сообщает издание, Минтранс предлагает признать соответствующие статьи КоАП утратившими силу. Это поможет регионам самостоятельно устанавливать меры ответственности за безбилетный проезд.

В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, однако во фракциях к вопросу подошли более внимательно, отметив, что реализация такой идеи грозит злоупотреблением.

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ГосдумаБезбилетный проездвиды транспорта
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