Автолюбителям рассказали о «штрафах-ловушках»

Фото: pixabay.com

Российским автолюбителям напомнили о мелких нарушениях, за которые можно получить штраф. На такие «ловушки» попадаются даже водители с большим стажем.

За отсутствие зеркала заднего вида полагается штраф суммой 500 рублей, а также запрет на передвижение до устранения нарушения. Это правило касается и каршеринга.

Трещины на лобовом стекле размером более 10 сантиметров также дают автоинспекторам право на выписку 500 рублей штрафа. Кроме того, водителю могут запретить поездку на поврежденной машине.

Нарушением считается установка не предусмотренных конструкцией автомобиля спойлера, фаркопа и другого оборудования. Это относится и к шинам, не одобренным производителем по типоразмеру, пишет портал Autonews.

Разориться на 500 рублей можно и за заезд на размеченные парковочные линии. Кроме того, не следует без острой необходимости останавливать машину на «островке безопасности». За это автоинспекторы могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.

Читайте также: Автоэксперт рассказал о ситуации, которая складывается на рынке автомобилей