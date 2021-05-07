Автоэксперт рассказал о ситуации, которая складывается на рынке автомобилей

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Автоэксперт Антон Шапарин рассказал, когда россиянам ожидать окончания дефицита и что делать, если машина нужно здесь и сейчас.

На сегодняшний день на российском авторынке отмечается дефицит некоторых марок машин, поэтому с их покупкой нужно поторопиться, утверждают специалисты. Кроме того, дилеры с неохотой предоставляют скидки, так как ощущается отложенный спрос. Увеличивается количество автокредитов, потому что люди видят, что цены продолжают расти, и предпочитают покупать сейчас.

— Автоброкеры и дилеры с большим удовольствием дадут скидки тем, кто приобретет автомобиль в кредит. Конечно, можно попробовать накопить, но существует риск, что модель обновится или вовсе уйдет с рынка, — объяснил Антон Шапарин.

Он уточнил, что данная вероятность мала, но она все же есть. Кроме того, по его мнению, успеть за ростом цен не каждый сможет. Хорошим вариантом станет выбор машины на вторичном рынке, особенно, если продавец будет проверенным. По словам автоэксперта, таким образом удастся сэкономить деньги, имея широкий выбор вариантов, отмечает Nation News.

Уточняется, что если на рынке авто происходит дефицит, то с покупкой машины не стоит торопиться. По его мнению, дилеры пользуются ситуацией, чтобы было больше прибыли.

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