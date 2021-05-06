Автоэксперт перечислил вещи, которые водитель обязан взять в дальнюю поездку

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Многие запланировали дальние поездки на длинные майские праздники. Отправляясь в подобные путешествия, важно задуматься, в каком состоянии находится авто. Подробно об этом рассказал генеральный директор тюнинг-ателье, ведущий автомобильного Youtube-канала Дмитрий Санников.

— Для начала нужно сделать диагностику машины, проверить все нюансы, которые заметит автосервис, обратить внимание, чтобы это не испортило потом отдых, — подчеркнул эксперт.

По его словам, данный вопрос всегда нужно доверять профессионалам, так как они смогут провести квалифицированную диагностику авто, проверить наличие всех жидкостей, состояние тормозных дисков и колодок. Он также добавил, что данная процедура недорого стоит.

Кроме того, эксперт рассказал, какие вещи нужно брать с собой в дальние поездки, отмечает «Радио 1».

— Например, важно позаботиться о наличии насоса, а также набора жгутов, которые помогут при какой-нибудь пробивке на трассе. Водитель сможет самостоятельно накачать колесо и дальше отправиться в путь, — посоветовал Дмитрий Санников.

Он также обратил внимание на то, что в машине обязательно должна быть охлаждающая жидкость либо бутылка воды на тот случай, если что-то произойдет с системой охлаждения. Помимо этого в автомобиле обязательно должен быть огнетушитель.

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