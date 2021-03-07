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Закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников вступил в силу
Фото: Пелагия Замяитна, «Вечерняя Москва»

Закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников вступил в силу

Юлия Курганова

Закон

Закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, вступил в силу. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Закон запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билетов, не достигших 16 лет, которые находятся без сопровождения взрослых.

Также он разграничивает между федеральным центром и российскими субъектами полномочия по регулированию вопросов, которые связаны с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и багажа.

— Кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, — прокомментировал закон председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

24 февраля документ подписал президент России Владимир Путин. Изменения внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Читайте также: Госдума приняла закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов

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