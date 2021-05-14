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Ликсутов оценил результат отмены турникетов в наземном транспорте столицы
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Ликсутов оценил результат отмены турникетов в наземном транспорте столицы

Татьяна Плотникова

Город

Снятие турникетов в наземном городском транспорте Москвы обернулось увеличением количества безбилетников. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

При этом Ликсутов напомнил, что «есть контролеры, и мы верим в сознательность москвичей». Заместитель мэра столицы отметил, что деньги от продажи билетов в транспорте направляют на обновление подвижного состава, на приобретение новых автобусов, трамваев, электробусов.

— Турникеты были сняты именно для повышения комфорта и удобства пассажиров, чтобы не стоять в очередях и быстро заходить и выходить из транспорта. На некоторых маршрутах теперь даже требуется меньше автобусов, — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что проезд в московском метро оплатили банковскими картами рекордное количество раз.

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Безбилетный проездМаксим Ликсутовобщественный наземный транспорт
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