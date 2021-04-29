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Проезд в московском метро оплатили банковскими картами рекордное количество раз
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Проезд в московском метро оплатили банковскими картами рекордное количество раз

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Московская область, Котельники, микрорайон Опытное ПолеКарта всех событий

В марте 2021 года более девяти миллионов раз пассажиры столичного метро оплатили проезд банковскими картами на турникете. Этот показатель стал самым высоким за всю историю метро Москвы.

В марте прошлого года бесконтактным методом оплаты на турникетах пассажиры воспользовались 4,98 миллиона раз, что в два раза меньше показателей этого года.

Всего в первом квартале этого года на турникетах проезд оплатили 22,40 миллиона раз.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что число бесконтактных оплат в метро постепенно увеличивается.

— Москва — один из немногих городов в мире, который предлагает такое количество бесконтактных способов оплаты проезда на общественном транспорте. Нам приятно наблюдать, что изменения билетной системы находят у вас позитивный отклик и становятся важной частью ваших ежедневных поездок, — сказал заммэра.

Он добавил, что столичная билетная система является одной из самых развитых в мире. Москвичи могут оплачивать проезд банковскими картами или с помощью платежных сервисов.

Впервые специальное оборудование для оплаты проезда банковскими картами на турникете было установлено в 2015 году на станции «Котельники». На сегодняшний день такое оборудование есть на всех станциях столичного метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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