Максим Ликсутов рассказал о плане по замене дизельных автобусов на экологичный транспорт

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Матросская Тишина, 15/17с17 Карта всех событий

У правительства Москвы имеется четкий план по замене дизельных автобусов на экологичный транспорт. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, на новом производстве электробусов происходит 40 процентов от всех операций по сборке. Здесь устанавливаются двери и центральное программное обеспечение электробуса, а также выполняется отделка салона до установки «мозга» электробуса — центрального ПО.

— Это 60 процентов всей стоимости производства электробуса. Большая часть налогов от производства электробусов будет поступать в бюджет Москвы — уже в этом году КамАЗ перечислит городу порядка 60 миллионов рублей, — цитирует Ликсутова Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Он добавил, что столичное производство позволило создать 100 высокотехнологичных рабочих мест. До 2023 года их количество увеличится вдвое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии центра по производству электробусов в столице. Новая производственная площадка, расположившаяся на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), на первом этапе позволит выпускать до 500 электробусов в год.

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