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Более 40 тысяч нарушений санитарных норм в транспорте Москвы выявили в апреле
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 40 тысяч нарушений санитарных норм в транспорте Москвы выявили в апреле

Виктория Родимкина

Город

В Москве с начала апреля было выявлено более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» в понедельник, 26 апреля.

В пресс-службе также отметили, что был усилен контроль ношения масок и перчаток в вагонах метро.

— Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах, — отметили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что интенсивность проверок в столичном транспорте не снижается.

По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, контролеры вместе с правоохранителями фиксируют нарушения в вагонах метро и на станциях. Глава управления добавил, что соблюдать эпидемические правила следует не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки, сообщает РИА Новости.

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