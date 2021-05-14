Парк вагонов столичного метро обновят на 80 процентов к 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

К 2023 году парк вагонов столичного метро на 80 процентов будет оснащен составами нового образца. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказалзаместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, в ближайшие три года в столичном метро появится около тысячи новых вагонов. Ликсутов отметил, что каждый год проекты вагонов модернизируются с учетом пожеланий пассажиров.

— Мы каждый год стараемся что-то добавить дополнительно, что-то предлагает производитель вагонов, что-то мы собираем по отзывам наших пассажиров, какие-то новые решения, — цитирует Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В планах — увеличение дверей и внутреннего пространства вагонов. Кроме того, при проектировании составов нового типа учитываются предложения машинистов, заключил руководитель ведомства.

Ранее Ликсутов оценил результат отмены турникетов в наземном транспорте столицы.

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