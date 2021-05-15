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Карты «Тройка» с «оживающей» картиной Руссо поступили в продажу в московском метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Карты «Тройка» с «оживающей» картиной Руссо поступили в продажу в московском метро

Полина Долганова

Город

Эксклюзивные AR-карты «Тройка», выпущенные к дню рождения столичного метро совместно с Пушкинским музеем, появились в кассах Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Отмечается, что карты уже можно приобрести в подземных кассах на Кольцевой линии и внутри кольца. Тираж дизайнерской «Тройки» ограничен — всего 10 тысяч.

В пресс-службе пояснили, что на карте есть специальный QR-код, с помощью которого изображение превращается в 3D-картинку.

— Так прямо в ваших руках затрепещет осенний «Вид моста Севр и холмов Кламар» Анри Руссо, а его бипланы и дирижабль улетят в только им известном направлении, — рассказали в дептрансе.

Ранее сообщалось, что карту «Тройка» могут ввести более чем в 40 регионах России. Кроме того, к 2023 году парк вагонов столичного метро на 80 процентов будет оснащен составами нового образца.

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Метрокарта «Тройка»Москва
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