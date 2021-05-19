Южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» закроют до сентября для установки эскалатора

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Россия, Москва, Филёвская линия, метро Кутузовская Карта всех событий

Южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» будет закрыт для пассажиров на вход и выход с 22 мая по сентябрь из-за строительства эскалатора. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, строительство эскалатора необходимо для выхода пассажиров с платформы. Пока они пользуются лестницей, однако после завершения работ выход со станции станет еще удобнее.

В период работ по установке эскалатора пассажирам рекомендуется пользоваться северным вестибюлем станции, так как на нем уже остановлены лифт и эскалатор, добавили в ведомстве.

Кроме того, в московском метрополитене на 85 процентов готова архитектурная отделка станции «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ).

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