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Южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» закроют до сентября для установки эскалатора
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» закроют до сентября для установки эскалатора

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Кутузовская Карта всех событий

Южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» будет закрыт для пассажиров на вход и выход с 22 мая по сентябрь из-за строительства эскалатора. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, строительство эскалатора необходимо для выхода пассажиров с платформы. Пока они пользуются лестницей, однако после завершения работ выход со станции станет еще удобнее.

В период работ по установке эскалатора пассажирам рекомендуется пользоваться северным вестибюлем станции, так как на нем уже остановлены лифт и эскалатор, добавили в ведомстве.

Кроме того, в московском метрополитене на 85 процентов готова архитектурная отделка станции «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ).

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Метро«Кутузовская»эскалатор
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