Архитектурная отделка станции БКЛ «Терехово» готова на 85 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Архитектурная отделка станции «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оценивается в 85 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 18 мая.

— На сегодняшний день на станции «Терехово» завершается устройство основных конструкций — эти работы выполнены на 93 процента, также на 85 процентов готова архитектурная отделка будущей станции — в пассажирских зонах приступили к монтажу подсистемы для крепления декоративных панелей, на платформе и в кассовой зоне второго вестибюля началась укладка гранита, — рассказал заммэра.

На данный момент рабочие смонтировали три из шести эскалаторов. Станция входит в состав второй очереди западного участка БКЛ, его готовность оценивается в 75 процентов, добавил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что проходку тоннелей БКЛ завершат в Москве до конца года.

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