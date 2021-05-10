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Первый участок Троицкой линии московского метро готов на 35 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Первый участок Троицкой линии московского метро готов на 35 процентов

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица НоваторовКарта всех событий

Строительство пяти станций первого участка Троицкой линии столичного метро продолжается. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 10 мая.

Он отметил, что первый участок новой ветки протяженностью более 13 километров будет иметь пять станций — «Улица Новаторов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Университет дружбы народов» и «Мамыри».

— Общая строительная готовность участка составляет 35 процентов, — сказал Андрей Бочкарев.

На строящихся станциях идут монолитные работы. Специалисты на данный момент занимаются отделкой служебных помещений, а станция «Университет дружбы народов» уже готова на 50 процентов.

Андрей Бочкарев добавил, что станции от «Улицы Новаторов» до «Мамырей» соединены тоннелями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Открытие первого участка Троицкой линии метро позволит разгрузить Калужское шоссе и юго-западную часть МКАД.

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