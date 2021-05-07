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Проложен участок тоннеля БКЛ под станцией «Печатники» салатовой ветки метро
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Проложен участок тоннеля БКЛ под станцией «Печатники» салатовой ветки метро

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

На Люблинско-Дмитровской линии столичного метро проложен участок двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) под станцией «Печатники». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Десятиметровый проходческий щит «Виктория» прошел участок под действующей станцией «Печатники» Люблинско-Дмитровской ветки. Ему осталось пройти порядка 40 метров для выхода из технической зоны станции, — рассказал заммэра.

По его словам, проходка тоннеля идет на глубине 12–14 метров под станцией. Работы ведутся в соответствии с графиком в штатном режиме. За состоянием находящихся рядом сооружений круглосуточно следят специалисты.

Для того чтобы обезопасить пассажиров, на время работ по прокладыванию тоннеля движение поездов между станциями «Дубровка» и «Волжская» салатовой ветки ограничено.

— После преодоления технической зоны действующей станции метро щиту предстоит также пройти в зоне влияния строительства перегонного тоннеля на коллектор подземной реки Нищенки, — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект»Юрий Кравцов.

В настоящее время завершаются земляные работы на станции «Печатники» БКЛ, от которой стартовала проходка щита «Виктория». Ее общая строительная готовность оценивается на треть, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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БКЛБольшая Кольцевая линия (БКЛ)строительство БКЛ
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