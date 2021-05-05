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Часть самого длинного эскалатора в Москве смонтировали на станции БКЛ «Марьина Роща»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Часть самого длинного эскалатора в Москве смонтировали на станции БКЛ «Марьина Роща»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

На будущей станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро смонтированы металлоконструкции самого длинного эскалатора в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, длина наклонного хода эскалатора достигнет 130 метров. Он напомнил, что в настоящее время самый длинный эскалатор находится на станции метро «Парк Победы». Длина конструкции составляет 127 метров.

Андрей Бочкарев добавил, что в настоящее время рабочие смонтировали на участке конструкции четырех эскалаторов. Их глубина составит 64,5 метра, на них будут установлены по 724 ступени.

— На следующем этапе специалисты отрегулируют направляющие лестничного полотна, проведут монтаж цепей, ступеней и поручней эскалаторов. Электрооборудование, балюстраду и всю техническую «начинку» планируется смонтировать осенью текущего года,— отметил Андрей Бочкарев.

Перед открытием специалисты займутся пусконаладкой и грузовыми испытаниями эскалаторов, уточнил заммэра.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что станцию откроют в 2022 году. В настоящее время рабочие прокладывают инженерные системы в вестибюле, пишет агентство городских новостей «Москва».

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