Часть самого длинного эскалатора в Москве смонтировали на станции БКЛ «Марьина Роща»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

На будущей станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро смонтированы металлоконструкции самого длинного эскалатора в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, длина наклонного хода эскалатора достигнет 130 метров. Он напомнил, что в настоящее время самый длинный эскалатор находится на станции метро «Парк Победы». Длина конструкции составляет 127 метров.

Андрей Бочкарев добавил, что в настоящее время рабочие смонтировали на участке конструкции четырех эскалаторов. Их глубина составит 64,5 метра, на них будут установлены по 724 ступени.

— На следующем этапе специалисты отрегулируют направляющие лестничного полотна, проведут монтаж цепей, ступеней и поручней эскалаторов. Электрооборудование, балюстраду и всю техническую «начинку» планируется смонтировать осенью текущего года,— отметил Андрей Бочкарев.

Перед открытием специалисты займутся пусконаладкой и грузовыми испытаниями эскалаторов, уточнил заммэра.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что станцию откроют в 2022 году. В настоящее время рабочие прокладывают инженерные системы в вестибюле, пишет агентство городских новостей «Москва».

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