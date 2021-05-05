Москвичам расскажут о профессиях будущего в экоцентре на Яузе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В экоцентре на Яузе откроют постоянную выставку о профессиях в области экологии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичи смогут узнать о работе с экологией в сфере строительства, туризма, образования или транспорта. Все желающие смогут попробовать себя на месте любого специалиста.

— Охрана окружающей среды, забота о рациональном использовании ресурсов и формирование экологического сознания населения — наиболее актуальные задачи современных городов. Экоцентр на Яузе станет уникальной образовательной площадкой в сфере экологии для посетителей разных возрастов, — пояснил Петр Бирюков.

По его словам, в центре будут проводить лекции и мастер-классы. В павильоне «Природа» москвичам расскажут об экотехнологиях в современном городе. В частности, специалисты поведают о профессии экоурбаниста и агроэколога.

Во втором павильоне расскажут о связи человека и экологии. Все желающие смогут познакомиться с работой экодиетолога или попробуют стать эковолонтером.

Павильон «Город» будет посвящен экологии в городской среде, где могут пригодиться знания эколога-логиста или экопроектировщика.

В павильоне «Экотехнологии» москвичам расскажут о современных разработках, а в павильоне «Профлаборатория» жители столицы смогут принять участие в экологических мероприятиях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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