Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Фото: freepik.com

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Анастасия Волоснова

Рынок труда

Самую большую зарплату в Москве предлагают пародонтологам, охранникам и менеджерам. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

Директору по E-commerce в текстильной компании предлагают зарплату от 400 тысяч рублей в месяц, а менеджеру по продажам строительных материалов — зарплату до 300 тысяч рублей.

HR-директор в международной компании сможет получать от 250 тысяч рублей. Столько же готовы предложить помощникам по хозяйству в подмосковном частном доме.

Работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей стоматологам-пародонтологам и Developer C/C++. При этом охраннику в частном доме готовы предложить зарплату от 180 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Ранее был составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Читайте также: «Служба занятости — моя судьба»: история сотрудницы центра «Моя работа»

Работаденьгипрофессии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте