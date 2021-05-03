Составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сервис «Работа.ру» подготовил майский рейтинг необычных предложений по работе с зарплатой от 100 тысяч рублей. Все собранные вакансии находятся в городах России.

Так, например, в Москве холодильщик может в месяц получать от 175 тысяч рублей. Будущему работнику необходимо будет диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, объяснять клиентам причины неисправности, а также способы и стоимость их устранения.

В Тюмени колористу работодатели готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Никаких особых требований к соискателю не выдвигают. От будущего колориста требуется пунктуальность, умение планировать свое время и готовность к возможным командировкам. В задачу сотрудника входит подбор красок для ремонта автомобилей.

В столичный медицинский центр требуется врач ЛФК с опытом работы от года. Специалисту обещают платить до 150 тысяч рублей в месяц. Требования к кандидату простые: высшее образование, действующий профильный сертификат по специальности, наличие загранпаспорта и знание английского или немецкого на разговорном уровне.

По информации исследования, опубликованного RT, в Санкт-Петербурге ищут трубогибщика. Судостроительный завод обещает до 130 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства требуется наличие профессионального разряда не ниже третьего.

Корианщик может заработать до 120 тысяч рублей. В задачу сотрудника входит изготовление и установка изделий из искусственного камня. Место работы находится в Новой Москве, в поселке Десеневском.

Те же 120 тысяч будет получать грумер. Кандидат должен быть готов стричь, мыть и сушить шерсть животных, проводить необходимые гигиенические процедуры с ушами и когтями, а также консультировать хозяев питомцев по вопросам ухода за домашними любимцами.

Ранее были названы профессии, которые исчезнут через 10 лет.

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