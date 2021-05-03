Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Евгения Владимирова

Рынок труда

Сервис «Работа.ру» подготовил майский рейтинг необычных предложений по работе с зарплатой от 100 тысяч рублей. Все собранные вакансии находятся в городах России.

Так, например, в Москве холодильщик может в месяц получать от 175 тысяч рублей. Будущему работнику необходимо будет диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, объяснять клиентам причины неисправности, а также способы и стоимость их устранения.

В Тюмени колористу работодатели готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Никаких особых требований к соискателю не выдвигают. От будущего колориста требуется пунктуальность, умение планировать свое время и готовность к возможным командировкам. В задачу сотрудника входит подбор красок для ремонта автомобилей.

В столичный медицинский центр требуется врач ЛФК с опытом работы от года. Специалисту обещают платить до 150 тысяч рублей в месяц. Требования к кандидату простые: высшее образование, действующий профильный сертификат по специальности, наличие загранпаспорта и знание английского или немецкого на разговорном уровне.

По информации исследования, опубликованного RT, в Санкт-Петербурге ищут трубогибщика. Судостроительный завод обещает до 130 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства требуется наличие профессионального разряда не ниже третьего.

Корианщик может заработать до 120 тысяч рублей. В задачу сотрудника входит изготовление и установка изделий из искусственного камня. Место работы находится в Новой Москве, в поселке Десеневском.

Те же 120 тысяч будет получать грумер. Кандидат должен быть готов стричь, мыть и сушить шерсть животных, проводить необходимые гигиенические процедуры с ушами и когтями, а также консультировать хозяев питомцев по вопросам ухода за домашними любимцами.

Ранее были названы профессии, которые исчезнут через 10 лет.

Читайте также: Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий для студентов в России

прием на работурейтинг вакансийвакансии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте